Morte de policial em Valéria: BDM tentava recuperar área perdida há uma semana para a Katiara

Inicialmente, não era intenção do Bonde do Maluco (BDM) abrir fogo contra os policiais civis e federais nas primeiras horas desta sexta-feira (15) no bairro de Valéria – a ação deixou um agente morto e outros dois feridos. Na verdade, a facção montou um “bonde” (grupo de homens armados) para recuperar o domínio sobre o território na Estrada do Derba.



Uma semana antes do confronto, integrantes do BDM foram expulsos da região em um ataque da arquirrival, Katiara, que historicamente predominava no bairro.