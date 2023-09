PM, Civil, SSP e chefão da PF se reúnem para alinhar operação em Valéria

Lideranças da secretaria de Segurança Pública e Polícia Federal se encontraram na manhã deste sábado (16), no Centro de Operações e Inteligência (COI), para alinhar a operação policial em Valéria. A ação visa localizar e reprimir o grupo criminoso que trocou tiros contra policiais nesta sexta-feira (15).

Participaram do encontro o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner; o diretor Executivo da PF, Gustavo Paulo Leite de Souza; o diretor de Inteligência da PF, Rodrigo Morais Fernandes; o superintendente Regional da PF na Bahia, Flávio Albergaria; e integrantes das Polícias Militar e.

"Não descansaremos até encontrarmos todos os envolvidos no confronto em Valéria. Não sairemos do terreno. Todos os recursos estaduais e federais estão disponíveis. Nosso trabalho integrado será incessante contra todas as facções criminosas. A nossa população também pode nos ajudar nessa missão. Basta utilizar o Disque Denúncia, canal 181. O sigilo é total!", declarou o secretário Werner.