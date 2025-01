ITORORÓ

Morte de trabalhador após queda de andaime na Bahia é investigada pelo MPF

Lázaro Carmo Macedo também recebeu um choque elétrico ao tentar se segurar na fiação

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito civil para investigar as circunstâncias da morte de um trabalhador no município de Itororó, no Sudoeste da Bahia.