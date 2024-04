60 OBRAS

Mostra itinerante de cinemas negros segue em Salvador até o próximo dia 27

Evento acontece há sete anos

Da Redação

Publicado em 18 de abril de 2024 às 13:29

Mostra itinerante de cinemas negros Crédito: Luan Teles/Secult PMS

Começou nesta quarta-feira (17) a 5ª edição da Mostra Itinerante de Cinemas Negros Mahomed Bamba (MIMB), um espaço para discussão, valorização e provação da produção audiovisual negra.

Até o próximo dia 27, serão exibidas mais de 60 obras de cineastas negros do Brasil e do mundo em diversos espaços da cidade, como o Polo Boca de Brasa Cajazeiras, o Quilombo do Quingoma, o Goethe Institut, o Teatro Gregório de Mattos (TGM) e o terreiro Ilê Axé Opô Afonjá. A programação completa e os ingressos gratuitos podem ser acessados no link.

Nesta edição, com o tema “Cinemas em Movimento – Memória nas Telas”, a Mimb tem apoio do SalCine, programa da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult) para fomento do setor audiovisual da cidade. O titular da pasta, Pedro Tourinho, agradeceu a existência da do festival e destacou a importância da mostra.

“Sem sombra de dúvidas, para nós, a MIMB é tudo que imaginamos de referência e fundamento do que deve ser feito no cinema brasileiro e no cinema baiano. O festival representa, em cada nuance e em cada detalhe, tudo que nós acreditamos que deve acontecer. Estar aqui é uma aula, uma inspiração, e o que a Prefeitura puder fazer, podem contar conosco”, afirmou.

A idealizadora e diretora geral da MIMB, Daiane Rosário, rememorou o nascimento da Mostra, há 7 anos, no bairro do Garcia e agradeceu o apoio da Prefeitura de Salvador. “Foi uma noite de muita chuva, mas a gente queria muito que acontecesse. E eu lembro de pensar que se eu desistisse, naquele momento, eu não ia conseguir continuar mais, então fizemos o festival acontecer com aproximadamente com 25 pessoas que queriam muito assistir ao filme debaixo de chuva”, relembrou.

A MIMB é uma iniciativa coordenada e protagonizada por Daiane Rosário, Kinda Rodrigues, Julia Morais e Tais Amordivino, mulheres negras presentes em diversas áreas da cadeia produtiva cinematográfica, desde a direção, fotografia, produção e curadoria.

A partir do dia 22 até o dia 24, será realizado o MercaMIMB, o ambiente de negócios de audiovisual promovido pela Mostra, que tem como objetivo aproximar produtores independentes e criadores de conteúdos brasileiros de players e plataformas do segmento, entre eles, canais de TV, distribuidoras, programadoras, coprodutoras, investidoras e outros agentes do mercado nacional e internacional. O projeto também conta com apoio do SalCine, e as rodadas de negócios serão feitas em parceria com os Estúdios Globo. As inscrições já foram encerradas e os projetos selecionados já foram divulgados.