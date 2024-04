DISNEY

Shopping da Bahia terá sessões de cinema gratuitas na loja da TIM neste sábado (13)

Outros estados também receberão a ação especial em homenagem ao lançamento de "Wish: O Poder Dos Desejos" na plataforma de streaming

A loja da TIM no Shopping da Bahia terá sessões de cinema gratuitas do mais novo filme da Disney “Wish: O Poder Dos Desejos” neste sábado (13).

Em homenagem ao lançamento do filme na plataforma de streaming, as sessões vão acontecer entre 14h e 20h com distribuição de brindes e pipoca.