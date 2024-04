CINEMA

Redes de cinema anunciam promoções para ingressos meia-entrada

A campanha do UCI já está em vigência nesta quinta-feira (11), enquanto a "Quarta Cinépolis" começa na próxima semana

Da Redação

Publicado em 11 de abril de 2024 às 19:26

Cinema Crédito: Divulgação

As redes de cinema Cinépolis e UCI Orient anunciaram promoções com ingressos de meia-entrada nesta quarta-feira (10). Enquanto a campanha do UCI já está em vigência nesta quinta-feira (11), os cinéfilos terão que esperar até o dia 17 para aproveitar a "Quarta Cinépolis".

A promoção do UCI, chamada de “filme da semana”, permitirá pagar R$11,50 pela meia-entrada em um filme que estiver em cartaz, escolhido pela rede de cinema. Nesta semana, a partir de hoje até 17 de abril, a produção com o preço promocional é “Godzilla e Kong: O Novo Império”.

O ingresso é válido nas sessões 2D e em todos os cinemas da rede em Salvador, nos Shoppings da Bahia, Paralela e Barra.

Já na "Quarta Cinépolis", a promoção permite o pagamento da meia-entrada para todos, independente da sessão e do cinema, com exceção de feriados e pré-estreias.. Para aproveitar a promoção, é necessário realizar o cadastro gratuito e ser um membro ativo no clube de vantagens da Cinépolis. O cadastro pode ser feito através do site oficial ou nas bilheterias do Cinépolis Salvador Norte.