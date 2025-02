ACIDENTE

Motoboy morre atropelado enquanto trabalhava no Vale das Pedrinhas

Quadro dele era delicado, com fraturas nos dois braços e traumatismo craniano

Everton foi atropelado por um carro no último dia 2, embaixo do viaduto no acesso ao Vale das Pedrinhas, perto da estação de BRT. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e prestou o socorro inicial ao motoboy. Desde então ele estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE). O quadro dele era delicado, com fraturas nos dois braços e traumatismo craniano. >