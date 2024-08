SALVADOR

Motoboy morto em tentativa de assalto foi baleado na mão e na cabeça: 'Tentou não perder a vida'

Foi sepultado na tarde chuvosa desta sexta-feira (30), o corpo do motoboy Kevin Pereira Piedade. O jovem de 24 anos foi morto a tiros na noite de quinta-feira (29), durante uma tentativa de assalto no bairro de Sete Portas, em Salvador. O corpo de Kevin foi enterrado no Cemitério Quinta dos Lázaro, na Baixa de Quinta, por volta das 16h30. De acordo com a família e amigos, o mototaxista tentou se proteger dos tiros, mas foi baleado na mão e na cabeça.