SALVADOR

Motoboy tem moto roubada enquanto fazia entrega em Canabrava

Um motoboy foi assaltado enquanto realizava uma entrega no bairro de Canabrava. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (24). Segundo informações da Polícia Civil, a vítima informou que foi rendido por dois homens em uma outra moto e que o carona, armado, tomou de assalto o celular e a sua motocicleta.

Em seguida, os autores do roubo fugiram em direção à via Regional. A 10ª Delegacia Territorial (DT - Pau da Lima) investiga o roubo. De acordo com a Polícia Militar, a 50ª Companhia Independente da PM não foi acionada.