Correios oferecem consultoria gratuita sobre seguros na Bahia

Agência onde vai acontecer ação em Salvador será na AC Central, no Comércio

Agência Brasil

Publicado em 25 de julho de 2024 às 10:40

Correios fará concurso Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma ação dos Correios vai oferecer consultoria gratuita sobre várias modalidades de seguros nesta quinta-feira (25) e sexta-feira (26). O Dia S de Seguro é uma operação especial para conscientizar a população sobre o segmento, em parceria exclusiva com a CNP Seguradora.

Especialistas vão tirar dúvidas e dar orientações sobre o tema em agências da estatal na Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal. Na Bahia, a ação será em Salvador. A iniciativa acontece na AC Central, no Comércio.

Segundo pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgada no ano passado, 9 em 10 brasileiros não têm qualquer tipo de seguro — e 60% dessa população afirma que o fator renda é a maior barreira para a contratação de uma apólice. São mais de 176 milhões de brasileiros não cobertos por qualquer tipo de sinistro. Nesse universo, 37 milhões são de classes com mais renda, como A, B e C.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, destaca que a ação contribui para o acesso da população aos seguros. “A oferta na rede de agências dos Correios, em todo o país, entrega cidadania e se constitui em um caminho para uma sociedade mais justa e inclusiva ao garantir proteção e segurança nas jornadas de vida das brasileiras e dos brasileiros”, afirma.

Seguro acessível

Durante a ação, a população também poderá realizar a aquisição de seguros a preços populares (a partir de R$ 9,99 mensais) nas agências. Entre os produtos oferecidos estão:

Vida + Segura e Vida + Segura Multi: Estes seguros de vida oferecem coberturas abrangentes para morte, invalidez, doenças graves e inclui benefícios adicionais como descontos em farmácias e serviços de telemedicina. Na versão Multi, esses benefícios podem ser estendidos para até três beneficiários.

Bolsa + Segura: Seguro com proteção para perda, roubo ou furto de cartões e realização de PIX sob coação;

Lar + Seguro: Coberturas para incêndio, raio e explosão, além de assistências para o imóvel;

Funeral + Seguro: Auxílio com custos e com a burocracia, diante da necessidade familiar com um funeral.

Negócio + Seguro: Seguro para MEIs, oferecendo mais segurança com coberturas para incêndio, raio e explosão, além de assistências para o pequeno negócio.

A comercialização dos seguros nas agências dos Correios teve início em dezembro do ano passado e, até o momento, já são quase 50 mil brasileiras e brasileiros protegidos — sendo São Paulo o estado que concentra o maior volume de vendas (35,92 %), seguido de Rio de Janeiro e Minas Gerais, com 13,33% e 12,47%, respectivamente. Atualmente, o produto de maior comercialização é o Funeral + Seguro.

Confira a lista das agências participantes

• Salvador - AC Central de Salvador

• Brasília - AC Lago Norte

• Goiânia - AC Central - Goiânia

• Belo Horizonte – AC Venda Nova

• Juiz de Fora – AC Juiz de Fora

• Uberlândia - AC Uberlândia

• Curitiba - AC Marechal Deodoro

• Rio de Janeiro - AC Central

• Porto Alegre - AC Ipanema

• Bauru - AC Bauru

• Ribeirão Preto - AC Ribeirão Preto