PONTO DE COLETA

Correios anunciam nova unidade em Salvador

Os Correios vão inaugurar uma nova unidade em Salvador. O ponto será no bairro de Pernambués e a abertura oficial acontece na próxima quinta-feira (4), às 9h.

A inauguração do Ponto de Coleta faz parte do projeto Correios Comunidade e irá beneficiar mais de 65 mil pessoas, que passarão a ter acesso a serviços postais dentro do próprio bairro.