VÍTIMAS SÃO ADOLESCENTES

Suspeito de estupro virtual é preso durante operação no Candeal

Um homem foi preso no bairro do Candeal, em Salvador, durante uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Sergipe, de combate ao crime de estupro virtual, nesta quinta-feira (25). O homem é suspeito de extorquir as vítimas, entre elas, uma adolescente que aliciada por quatro anos.

Segundo o delegado João Martins, de Sergipe, a investigação teve inicio em outubro de 2023, para apurar um crime de estupro por meio virtual de menor de idade e extorsão. Durante a investigação, foram identificadas diversas vítimas pelo país. “Em diversos estados da federação, tanto no Nordeste, quanto no Sudeste e também no Sul do país”, afirmou o delegado.