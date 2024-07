CRIME VIRTUAL

Suspeito de estupro virtual contra adolescente é preso no norte da Bahia

Um homem foi preso na cidade de Fátima, no norte da Bahia, acusado de estupro virtual contra um adolescente de 13 anos, que mora no Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Civil do estado, ele chantageava a vítima com falsas montagens.