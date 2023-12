Motociclista bate moto em poste e morre na Estrada Velha

Um motociclista morreu na madrugada desta quarta-feira (20) após bater a moto em um poste na Estrada Velha, sentido Derba. O acidente foi registrado às 3h51. A informação é do Núcleo de Operação Assistida (NOA) da Transalvador.



O SAMU foi até o local e constatou o óbito. O veículo e o corpo já foram retirados do local.



A identidade do homem e causa do acidente ainda não foram divulgados. A reportagem solicitou para a Polícia Militar - que esteve no local - mais informações sobre o caso, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.