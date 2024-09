VIOLÊNCIA

Motociclista é baleado em briga de trânsito na Avenida Paralela

De acordo com informações oficiais da Polícia Militar, policiais da 39ª Companhia Independente (CIPM/ Boca do Rio/ Imbuí) foram acionados para examinar a ocorrência e registrar o fato. Rondas foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. Segundo a PM, as circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.