Motociclista morre após atropelar cachorro em Itamaraju

Um motociclista morreu depois de atropelar um cachorro, na BA-284, na zona rural de Itamaraju, extremo sul da Bahia, na quarta-feira (30). Edvaldo Oliveira da Silva, de 51 anos, morreu ainda no local. O cão também não resistiu.



O acidente aconteceu à tarde. Segundo as primeiras informações, o animal surgiu repentinamente na via e o motociclista não conseguiu desviar. Com o impacto, ele caiu na via.



O corpo de Edvaldo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itamaraju. Não há detalhes sobre o sepultamento.