ACIDENTE

Motociclista morre após cair em fiação espalhada em rua de Pau da Lima

Vítima teria tido dificuldade de transitar na via e se desequilibrou

Amanda Palma

Publicado em 4 de janeiro de 2025 às 10:03

Fiação ficou espalhada na rua após pegar fogo em Pau da Lima Crédito: Reprodução

Um motociclista morreu em um acidente no bairro de Pau da Lima, na noite dessa sexta-feira (3). Segundo informações da Transalvador, o acidente aconteceu por volta das 22h, na Rua Jayme Vieira Lima, próximo a um mercado.

O acidente teria sido causado por uma fiação acumulada na via. O motociclista teria se atrapalhado com os objetos espalhados no chão e caído da moto. Ainda segundo a Transalvador, ele bateu a cabeça no meio fio. Segundo a Polícia Civil, ele foi identificado como Rodrigo Brito de Carvalho, 41 anos.

Uma ambulância do Samu foi acionada para prestar socorro, mas ele não resistiu ao ferimento e morreu no local. Ainda segundo a Polícia Civil, guias de local e necropsia foram expedidas. A 10ª Delegacia Territorial de Pau da Lima investiga o caso, e realiza diligências para apurar as circunstâncias do acidente.

Em nota, a Neoenergia Coelba informou que a fiação caiu no chão após chamas serem registradas nos cabos, na manhã de sexta. A companha informou que os cabos não têm relação com a rede elétrica. "O acidente registrado na noite da sexta-feira (3), em Pau da Lima, não tem relação com a rede elétrica de responsabilidade da Neoenergia Coelba, que está íntegra e seguindo os padrões determinados pela legislação do setor", diz a empresa.