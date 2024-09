ACIDENTE

Motociclista morre após levar tiro e invadir Posto Shell em Salvador

No local, os profissionais do posto perceberam que a vítima tinha marcas de disparo de arma de fogo. Segundo registros do Posto Policial do HGE, Cleiton colidiu com uma bomba no posto, localizado na região da Lucaia, sentido Shopping da Bahia. De acordo com apuração da TV Bahia, o equipamento foi arrancado com o impacto e acabou atingindo um carro no local.