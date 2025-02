'VOOU' LONGE

Motociclista tenta conversão proibida, mas é atingido por carro e arremessado; veja vídeo

Acidente ocorreu na noite dessa segunda-feira (3), na altura do bairro de Coutos

Um grave acidente envolvendo um motociclista e um carro aconteceu na noite dessa segunda-feira (3), na Avenida Suburbana, altura do bairro de Coutos, Subúrbio Ferroviário de Salvador. Câmeras no local registraram a batida violenta.>

O motociclista descia a via e decidiu fazer uma conversão e mudar de pista, aproveitando espaços abertos no canteiro central, por onde passa uma ciclovia. Um carro que vinha atrás acabou acertando a moto. Com a batida, o motociclista 'voou' longe, por cima do veículo e caiu no chão. >