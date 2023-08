Motociclistas fazem homenagem para Santa Dulce dos Pobres

Grupo aproveitou o espaço. Crédito: Gil Santos/ CORREIO

Um grupo de cerca de 150 motociclistas fizeram um ‘Santo Encontro’ em homenagem a Santa Dulce dos Pobres, neste sábado (5). O grupo recebeu uma benção no largo do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico, e seguiu até o Santuário de Santa Dulce, na Cidade Baixa. Durante o trajeto aconteceram manifestações de apoio.



O evento mobilizou motociclistas dos diversos clubes de motos de Salvador. A maioria fez encontros nas sedes e de lá seguiu para o Santo Antônio Além do Carmo. A imagem peregrina foi posta no centro da praça que fica em frente à igreja, onde também foi concedida a benção antes da saída.

“Foi muito emocionante. Minha família é toda da Ribeira e eu vi como Santa Dulce fazia um bom trabalho de ajudar os pobres oferecendo alimento, carinho e acolhimento. É um orgulho para a gente ter uma Santa Dulce”, contou a psicoterapeuta e motociclista, Du Caudas.

No final do percurso houve outra benção, e depois o grupo aproveitou as barracas de serviços, de comida, quermesse, o mini cinema e shows de jazz. As celebrações seguem até o dia 13 de agosto, data litúrgica em que a Igreja Católica celebra o Dia Nacional de Santa Dulce Pobres.