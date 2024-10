SALVADOR

Motociclista é preso com drogas e balança digital no bairro do Uruguai

Porções de cocaína, maconha e lança-perfume foram apreendidas

Da Redação

Publicado em 6 de outubro de 2024 às 16:36

Policiais militares da CIPT/Rondesp BTS realizavam rondas no bairro do Uruguai, no início da tarde deste domingo (6), quando se depararam com um homem conduzindo uma motocicleta em velocidade incompatível com a via, sendo ele interceptado.