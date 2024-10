CRIME

Retaliação na barbearia: CV executa traficante do BDM em Marechal Rondon

Suspeitos surpreenderam vítima na tarde de sábado (5)

Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2024 às 15:31

Um homem, identificado como Paulo Helder da Silva Santana Costa, de 30 anos, foi morto em uma barbearia na tarde de sábado (5), no bairro de Marechal Rondon, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo dentro do estabelecimento, que fica na Rua Vicente Celestino. Ainda segundo a PM, Paulo foi encontrado sem vida no local por agentes da 9º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) que atenderam a ocorrência.

Procurada, a Polícia Civil (PC) explicou que investiga a autoria e motivação do crime. Segundo informações iniciais, entretanto, dois suspeitos invadiram a barbearia, atiraram contra Paulo e fugiram. Uma fonte policial, que terá nome e cargos preservados, relata que a execução seria uma retaliação do Comando Vermelho (CV) contra o Bonde do Maluco (BDM), facção a qual a vítima estaria ligada.

“Ele era uma liderança da facção, na verdade. Porém, não era um líder em Marechal Rondon, mas sim na Mata Escura. Era um indivíduo extremamente perigoso e que, nesses últimos tempos, coordenava ataques armados no bairro de Jardim Santo Inácio. Como os bairros são próximos e o Jardim está com a presença do CV, ele subia com homens para trocar tiros lá e tentar ocupar a área”, fala a fonte.

A situação, inclusive, foi reportada pelo CORREIO no início do mês de setembro. Na ocasião, foi registrado um tiroteio de cerca de uma hora entre as duas facções que deixou casas e veículos cravejados de balas. Na época, houve apoio de guarnições da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Central e do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos (BPFRC) para reforçar o policiamento, mas os suspeitos fugiram assim que visualizaram os policiais e ninguém foi preso.

Na época, a mesma fonte policial explicou a dinâmica do confronto no local. "Na Mata Escura, que é um bairro vizinho, há uma atuação robusta de traficantes do BDM que, agora, querem expandir o domínio do Jardim Santo Inácio. Há dois pontos críticos nesse confronto: a Alameda 60 e a rua do Caminho 08", conta, explicando que as duas vias são marcadas com ponto de encontro dos grupos.

Carros foram cravejados com balas em Jardim Santo Inácio Crédito: Reprodução

Paulo Helder, inclusive, esteve preso em junho, mas acabou tendo liberdade provisória concedida em audiência de custódia. Ele tinha sido preso pelo crime de tráfico de drogas ao ser flagrado com maconha e cocaína. Na decisão, o juiz considerou que não existiam pressupostos da prisão preventiva e entendeu que era suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.