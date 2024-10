CRIME EM SALVADOR

Jovem é morto a tiros na Mata Escura

Um homem foi morto a tiros na Avenida Imbassahy, em Mata Escura, na tarde deste domingo (6). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, onde recebeu atendimento médico. A Polícia Civil confirmou a morte do jovem, identificado como Adriano Miranda Barreto.

As guias para remoção e perícia foram expedidas e oitivas e diligências serão realizadas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação do crime.