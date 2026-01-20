PERIGO

Motorista com CNH provisória de moto é flagrado dirigindo ônibus com 47 pessoas em rodovia na Bahia

Operação da PRF interceptou veículo e constatou irregularidades

Foram emitidas 7 multas, na sua maioria de natureza gravíssima. Crédito: Divulgação/PRF

Um ônibus que transportava 47 pessoas e tinha como motorista um condutor com carteira de habilitação provisória para moto foi flagrado durante operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, em Vitória da Conquista (BA). Os policiais constataram uma série de irregularidades que colocava a vida dos passageiros em perigo. O caso foi registrado na segunda-feira (19).

A equipe abordou o ônibus que saiu de Inhobim (BA) por volta das 10 horas. Os policiais verificaram que o motorista dirigia com uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) provisória (PPD) da categoria AB, sendo que a condução de veículos de transporte de passageiros exige a categoria D. Além disso, ele não possuía o curso específico para esse tipo de transporte.

Foram emitidas sete multas, na sua maioria de natureza gravíssima. O motorista do ônibus assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo exercício ilegal de profissão comprometendo-se a comparecer no Juizado Especial quando for intimado. O ônibus seguiu viagem após apresentação de outro condutor devidamente habilitado na categoria exigida.