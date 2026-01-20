Acesse sua conta
Motorista com CNH provisória de moto é flagrado dirigindo ônibus com 47 pessoas em rodovia na Bahia

Operação da PRF interceptou veículo e constatou irregularidades

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 14:06

Foram emitidas 7 multas, na sua maioria de natureza gravíssima. Crédito: Divulgação/PRF

Um ônibus que transportava 47 pessoas e tinha como motorista um condutor com carteira de habilitação provisória para moto foi flagrado durante operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, em Vitória da Conquista (BA). Os policiais constataram uma série de irregularidades que colocava a vida dos passageiros em perigo. O caso foi registrado na segunda-feira (19). 

A equipe abordou o ônibus que saiu de Inhobim (BA) por volta das 10 horas. Os policiais verificaram que o motorista dirigia com uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) provisória (PPD) da categoria AB, sendo que a condução de veículos de transporte de passageiros exige a categoria D. Além disso, ele não possuía o curso específico para esse tipo de transporte. 

Arraste para o lado e veja as BRs com mais acidentes e mortes na Bahia

BR-101: 111 mortes e 745 acidentes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-116: 98 mortes e 821 acidentes  por Reprodução/PRF
BR-324: 54 mortes e 805 acidentes  por Reprodução
BR-242: 61 mortes e 204 acidentes  por Divulgação / PRF
BR-110: 19 mortes e 170 acidentes por Reprodução/Redes sociais
1 de 5
BR-101: 111 mortes e 745 acidentes por Lenio Cidreira/Liberdade News

Foram emitidas sete multas, na sua maioria de natureza gravíssima. O motorista do ônibus assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo exercício ilegal de profissão comprometendo-se a comparecer no Juizado Especial quando for intimado. O ônibus seguiu viagem após apresentação de outro condutor devidamente habilitado na categoria exigida.

A instituição alerta que o transporte irregular de passageiros expõe os usuários a riscos graves, como a ausência de seguro, que impede qualquer cobertura em caso de sinistro; a possibilidade de interrupção da viagem a qualquer momento; o uso de veículos sem manutenção adequada; além de condições precárias de higiene e descumprimento das normas de segurança. 

