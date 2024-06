Motorista de aplicativo desaparece após sair para trabalhar em Salvador

Ocorrência foi registrada no domingo (9)

O motorista de aplicativo Elionaldo Cardoso da Silva, de 34 anos, está desaparecido desde o último domingo (9), quando saiu de casa para trabalhar. Segundo a Polícia Civil, ele foi visto pela última vez em uma chácara, no bairro de Cassange, em Salvador.

O veículo do desaparecido, no entanto, foi encontrado na segunda-feira (10), na localidade da Pedra de Xangô, no bairro de Cajazeiras.