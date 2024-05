SUDOESTE DA BAHIA

Motorista de carro morre após colidir com carreta em Vitória da Conquista

Condutor da carreta não teve ferimentos graves

Da Redação

Publicado em 28 de maio de 2024 às 18:07

Um acidente deixou uma pessoa morta no Anel de contorno Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. A colisão entre uma carreta e um carro de passeio aconteceu na manhã desta terça-feira (28).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no quilômetro 26 da BR-116, por volta das 7h50. O condutor do carro de passeio morreu no local do acidente; já o motorista da carreta não teve ferimentos graves.

Ainda de acordo com a PRF, o veículos colidiram de frente, sendo a possível causa do acidente uma ultrapassagem indevida.