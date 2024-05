TEIXEIRA DE FREITAS

Motorista de acidente que deixou 9 mortos na Bahia vai responder por homicídio culposo

Condutor desenvolvia velocidade incompatível para o local

Publicado em 28 de maio de 2024 às 09:03

O motorista de um ônibus de turismo que tombou no Km 885 da BR-101, na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, vai responder por homicídio culposo. A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Homicídios de Teixeira de Freitas, concluiu e encaminhou ao Poder Judiciário, na segunda-feira (27), o inquérito que investigava o acidente ocorrido dia 11 de abril.

Segundo o órgão, o condutor do ônibus foi indiciado pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal no trânsito. As investigações apontaram que o motorista desenvolvia velocidade incompatível para o local. Além dos nove mortos, outras 23 pessoas ficaram feridas.

Com capacidade para 44 pessoas, o ônibus transportava 34 passageiros. Desse total, oito pessoas morreram no local do acidente e a nona vítima chegou a ser socorrida e levada para cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no centro cirúrgico. Os dois motoristas ficaram ilesos.

Outras 23 pessoas ficaram feridas e foram transportadas para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Cinco delas deram entrada no centro cirúrgico e 18 pessoas foram encaminhadas para a enfermaria com escoriações leves.

Durante o interrogatório, o motorista atribuiu a causa do acidente a um suposto veículo que realizou uma ultrapassagem indevida, forçando-o a desviar o ônibus para o acostamento, o que teria resultado na perda de controle.