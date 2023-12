Motorista de ônibus é esfaqueado durante desentendimento na Cidade Baixa

Um motorista de ônibus foi esfaqueado por um homem de 29 anos durante desentendimento no bairro do Bonfim, na Cidade Baixa, na manhã deste sábado (9). Segundo a Polícia Civil, foi lavrado, na Central de Flagrantes, um Termo Circunstanciado de Ocorrência contra o suspeito, na noite do mesmo dia.



De acordo com a PM, policiais militares da 17ª CIPM foram acionados, em razão de um homem atingido por golpe de arma branca. Ao chegarem, os PMs confirmaram a informação recebida, socorrendo a vítima para uma unidade de saúde da região.