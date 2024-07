VIOLÊNCIA

Motorista de transporte alternativo é encontrado morto após três dias desaparecido na Bahia

Segundo informações da Polícia Civil, Udson estava com a esposa no carro trafegando pela BA-046. Eles foram rendidos por suspeitos, mas a esposa de Udson foi liberada em seguida. Ele ficou desaparecido por três dias.

As guias de remoção e perícia foram expedidas. Equipes da Delegacia Territorial (DT/Santo Antônio de Jesus), com o apoio da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin / SAJ), investigam o caso. Segundo a polícia, diligências são realizadas para identificar os autores, bem como esclarecer as circunstâncias e motivação do crime.