Motorista é preso por embriaguez após se envolver em acidente na BR-101

Um homem foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeito de embriaguez ao volante na noite deste sábado (12). A prisão aconteceu no quilômetro 899 da BR 101, município de Caravelas, no Sul da Bahia.



Segundo a PRF, por volta das 19 horas, a equipe se deslocou para prestar atendimento a um acidente de trânsito. Após prestar os primeiros socorros, os condutores foram submetidos ao teste do etilômetro. O aparelho indicou o teor de 0.67 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, valor acima do limite regulamentar, para um dos envolvidos.