Motorista morre após bater em árvore em Nova Viçosa na madrugada deste sábado (19)

Um homem morreu após perder o controle do veículo e bater em uma árvore no Km-87 da BR-418, no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, cidade do sul da Bahia. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (19).



A vítima foi identificada como Adriano Neres Nascimento, de 42 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-Ba), o veículo ficou completamente destruído após o impacto com o tronco da árvore.



Na informações sobre o enterro de Adriano. Outros dois acidentes de trânsito foram registrados em BRs na última sexta-feira (18). Ambos em regiões no extremo sul do estado.