EM CIMA DO CAPÔ

Mulher nega injúria racial após briga de trânsito em Salvador

Mulher diz que local em que estacionou não tinha sinalização e acusa morador de ter se jogado em cima do carro

Da Redação

Publicado em 5 de junho de 2024 às 12:47

Homem em cima de capô Crédito: Reprodução / Acervo Pessoal

A motorista acusada de injúria racial e tentativa de homicídio após dirigir enquanto um homem estava em cima do seu capô negou as acusações. Um vídeo mostra um homem, identificado como Uelber Aleluia, sendo levado em cima de um carro por volta de 2 km no bairro de Nazaré, em Salvador. O caso aconteceu na última segunda-feira (3).

O morador contou que, durante a discussão, a mulher disse que 'esses pretinhos são tudo assim', mas a acusada afirma que apenas pediu para o homem descer do carro e ressaltou que é contra o racismo. O depoimento da mulher foi dado em entrevista para a TV Bahia.

"Quando ele subiu no carro, eu comecei a filmar e pedi 'meu amigo, desça do carro'" Acusada de injúria racial Motorista

A motorista confirmou que a discussão começou devido a um estacionamento, mas negou que estava errada. Ela informou que o local não era uma garagem e não havia sinalização proibindo os veículos de estacionarem no local. A mulher ainda acusou o homem de ter começado a confusão.

Quando os dois começaram a discutir, a mulher também fez gravações e o conteúdo está com o advogado, que foi à delegacia na manhã desta quarta-feira (5) para prestar esclarecimentos.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris) registrou a ocorrência por dano e ameaça e depoimentos foram coletados e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas.

Versão do morador

Um homem acusa uma motorista de tentativa de homicídio e injúria racial após ser arrastado por cerca de 2 km cima do capô de um carro no bairro de Nazaré, em Salvador. O caso aconteceu na última segunda-feira (3). Um vídeo mostra Uelber Aleluia se segurando no para-brisa enquanto o veículo está em movimento.

Ele conta que a discussão começou porque a mulher estacionou o carro na frente da garagem dele e, depois do morador ter ido reclamar, a motorista tentou atropelá-lo e o ofendeu com injúrias raciais.

"Depois que reclamei, ela disse 'esses pretinhos são tudo assim'. Voltei e pedi para ela repetir, mas ela rapidamente entrou no carro e deu ré. Colidiu com meu carro. Aí parei na frente do carro dela e pedi para descer. Daí ela avançou o carro para cima de mim", conta.