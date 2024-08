SALVADOR

Motorista passa mal, morre e caminhão de lixo desce ladeira em Pirajá descontrolado

De acordo com a Limpurb, o motorista Antônio Pacheco de Souza, de 65 anos, deixa dois filhos. O caminhão segue na via, mas a empresa disse que está trabalhando para retirá-lo, já que é necessário um equipamento especial. A empresa lamentou o falecimento do motorista e informou que presta apoio à família. Não há informações sobre velório e sepultamento.

No momento do acidente, um agente de coleta também estava no caminhão, mas conseguiu sair antes do veículo tombar. Ele ficou ferido, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para um hospital, mas não há mais detalhes sobre o estado de saúde.