Motorista suspeito de atropelar servidor de Salvador tem prisão convertida em preventiva

Acidente aconteceu no domingo (2) na BR-324; vítima morreu



Esther Morais

Carol Neves

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 07:41

Acidente deixou uma vítima; suspeito não prestou atendimento Crédito: Divulgação PRF

O motorista embriagado envolvido no acidente que matou o servidor da prefeitura de Salvador, Roberto Campos, de 67 anos, passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventida na terça-feira (4). O suspeito, identificado como Martins dos Santos Silva, está preso desde domingo (2). >

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem dirigia um carro na contramão quando atingiu a moto que Roberto pilotava. A ocorrência foi por volta das 3h da manhã, na BR-324, nas proximidades de Águas Claras. Na batida, o servidor foi arremessado para o chão. Enquanto estava caído, um outro carro que vinha no sentido correto da via acabou atropelando o motociclista, que morreu no local.>

Um dos envolvidos - o primeiro motorista citado - foi preso em flagrante pela PRF e levado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado pelos crimes de homicídio, falta de habilitação para conduzir veículo automotor e conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada. >

Os policiais constataram que o conduzido estava com sinais de embriaguez, entre eles fala alterada, falta de equilíbrio, fala embolada, falta de coordenação motora, sonolência e falta de lucidez. Os depoimentos ainda dão conta de que, ao solicitar a realização do teste de etilômetro, o homem realizou, entretanto, não possuía força para soprar.>

Ele confessou que tomou duas latas de cerveja e saiu por volta das 22h do sábado (1º) de casa. O suspeito não soube informar para onde ia e se perdeu, por isso pegou a contramão. Martins ainda alegou que a moto de Roberto que estava em alta velocidade e tentou desviar do veículo, mas não conseguiu. O socorro não teria sido prestado, segundo o motorista, porque a profa travou e ele nao estava com celular. >

Vítima voltava do trabalho

Roberto Campos era lotado na Secretaria de Ordem Pública (Semop) e estava de serviço na noite de sábado (1º). Ele voltava para casa, em Simões Filho, no momento do acidente. Um dos últimos vídeos postado por Roberto, que era conhecido como Bigode, mostra ele deixando o serviço. "Precisamente 1h05, eu sou grato a Deus por estar trabalhando nesse horário, com 67 anos, por que quantas pessoas essa hora está no hospital, olhando o teto, sem ter sono para dormir e sem poder se levantar. E eu estou aqui trabalhando". Ele conta que ia levar seis pessoas em bairros diferentes, parar na Semop e pegar a moto para voltar para casa. "Sou grato a Deus". >

Em nota, a Semop lamentou o falecimento do servidor. A pasta diz que ele atuava como fiscal na Coordenação de Feiras e Mercados. "Roberto sempre desempenhou seu trabalho com zelo, responsabilidade e compromisso com a cidade", diz o texto. "Além de servidor exemplar, era um colega querido, reconhecido por sua generosidade e alegria. Sua partida deixa um vazio imensurável entre amigos e familiares".>