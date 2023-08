Movimento negro convoca ato contra genocídio e violência policial

O Movimento Negro (MU), que reúne mais de 40 grupos, organizações, coletivos e entidades do movimento negro brasileiro, convoca para o dia 18 de agosto (sexta-feira) um ato contra o genocídio do povo negro e a violência policial no estado.



Em cartazes divulgados nas redes sociais, a reivindicação do MU pede pela câmera nas fardas dos policiais militares. "Polícia, o que você tem a esconder? Câmeras no fardamento policiais já!", diz as imagens veiculadas pelos grupos.