MP-BA abre vaga de estágio para pós-graduandos na área jurídica

Estão abertas inscrições para o processo seletivo do programa de estágio do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA).



As vagas são para pessoas graduados em Direito, que estejam cursando pós-graduação na área jurídica, e destina-se à seleção e à formação de cadastro de reserva.



As inscrições podem ser realizadas pelo site da organizadora da prova, o Instituto SUSTENTE, www.sustente.org.br, até o dia 18 de janeiro de 2024. A taxa custa R$ 70 e o exame será realizado exclusivamente no formato on-line, no dia 23 de fevereiro, com acesso exclusivo à sala virtual, através do site do Instituto SUSTENTE.