CORRENTE DE SOLIDARIEDADE

MP BA arrecada doações para ajudar vítimas das enchentes do RS

Doações de material podem ser realizadas diretamente nas sedes da Instituição na capital e no interior

Da Redação

Publicado em 15 de maio de 2024 às 15:52

Cidade inundada no Rio Grande do Sul Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP BA) iniciou nesta quarta-feira (15) a campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das fortes chuvas e enchentes que atingem diversas regiões e cidades do Rio Grande do Sul.

As doações de material podem ser realizadas diretamente nas sedes administrativas da Instituição na capital e nas 29 Promotorias Regionais localizadas no interior do estado.

O MP BA também apoia a campanha ‘SOS Chuvas Rio Grande do Sul’, que recebe doações em dinheiro por meio do pix disponibilizado pela Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS), chave 87027595000157, ou pelo QRCode.

Pontos de arrecadação

Em Salvador, os pontos de arrecadação estão localizados no Centro Administrativo da Bahia (Cab) e no bairro de Nazaré. No interior, as pessoas que quiserem fazer doações podem consultar aqui os endereços das Promotorias Regionais e identificar a sede mais próxima.

Confira a lista de Regionais onde é possível doar: