Chuvas no RS: Saiba onde encontrar pontos de coleta para doações em Salvador

Alimentos não-perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal e roupas estão entre os itens aceitos

Yasmin Oliveira

Publicado em 14 de maio de 2024 às 06:15

O corpo de bombeiros é um dos locais recebendo doações em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul está afetando 447 municípios e causou 147 mortes. Com mais de dois milhões de afetados pelas chuvas e enchentes, mais de 500 mil pessoas estão desalojadas e quase 80 mil estão em abrigos.

Diversas pessoas e organizações têm se unido para auxiliar as vítimas do pior desastre climático da história do estado com donativos. Por isso, o CORREIO listou pontos de coleta em Salvador e os itens que estão sendo recebidos em cada local. Confira:

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Todos os quartéis estão recebendo das 7h às 18h: ração para animais, materiais de higiene pessoal e de limpeza, e alimentos não-perecíveis.

Shopping Center Lapa

O Center Lapa está com três pontos de coleta.

Em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA), o ponto do Piso 1 está recebendo roupas de cama, água potável, kits de higiene e alimentos não perecíveis. A CVC (Piso 2) também entrou no ato de solidariedade e está recebendo roupas e calçados. A Drogasil (Piso 1) recebe brinquedos, produtos de higiene pessoal e agasalhos.

Coxinha do Gago

As lojas em Itapuã, Multshop, Magalhães Neto, Brotas Center, Alagoinhas, Vilas do Atlântico e Feira de Santana estarão com pontos de coleta para doação.

Estarão sendo recebidos alimentos não perecíveis (arroz, feijão, macarrão; açúcar, sal, óleo…), materiais de higiene pessoal (shampoo, condicionador, creme dental, escova de dente, papel higiênico, sabonete, algodão, absorvente, fraldas…), materiais de limpeza (água sanitária, sabão em pó…), cobertores, roupas em bom estado, toalhas e sapatos (os pares precisam estar amarrados).

Prefeitura-Bairro

As 10 unidades de Prefeitura-Bairro da capital baiana também receberão donativos a partir desta quinta-feira (9) da ação ‘Salvador Solidária’, que visa arrecadar água para as vítimas das chuvas e das enchentes no Rio Grande do Sul, assim como materiais de limpeza como água sanitária, detergente e sabão. A campanha começou nesta quarta-feira (8), com o posto de coleta na sede da Defesa Civil de Salvador (Codesal), na Av. Bonocô.

As doações serão recolhidas até a próxima quarta-feira (15), das 8h às 16h. Os produtos recebidos no local são: água mineral, em garrafas de qualquer tamanho, ou de produtos de limpeza, como água sanitária, sabão em barra ou em pó, detergente, entre outros.

Unidades da Polícia Militar

Todas as unidades da PMBA, operacionais e administrativas, localizadas nos 417 municípios funcionarão como pontos de arrecadação da campanha. A ação seguirá por tempo indeterminado. Os donativos serão coletados periodicamente nas unidades, sendo cada item organizado e identificado sob a coordenação do Departamento de Apoio Logístico (DAL) da Polícia Militar.

Serão aceitas doações de alimentos não perecíveis integrantes da cesta básica, bem como água mineral, fraldas descartáveis para adultos e crianças, agasalhos, cobertores, mantas e itens de higiene.

Uneb

A Universidade do Estado da Bahia lançou a campanha Uneb Solidária – SOS Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (13) em todos os campi, na capital e no interior do estado. A iniciativa visa arrecadar donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As doações serão recebidas nos campi da universidade de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Os itens recebidos nos campi são: água potável, itens de cuidados pessoais e agasalhos

Shopping da Bahia

O Shopping da Bahia está recebendo alimentos de cesta básica, água mineral, produtos de higiene pessoal, material de limpeza seco, itens de cama, mesa e banho, medicamentos e ração para pets.

As doações podem ser realizadas na unidade dos Correios localizada no 1º piso do shopping, próximo à loja Kalunga.

Salvador Shopping

O Salvador Shopping está recebendo alimentos de cesta básica, água mineral, produtos de higiene pessoal, material de limpeza seco, itens de cama, mesa e banho, medicamentos e ração para pets.

As doações podem ser realizadas na unidade dos Correios localizada no piso G1 do shopping.

Salvador Norte Shopping

O Salvador Norte Shopping possui quatro pontos de coleta e está recebendo roupas, água mineral, material de limpeza, cobertores e alimentos não perecíveis. As doações podem ser realizadas na Renner e na Riachuelo, localizadas no piso L2 do shopping.

Além das lojas de roupas, o Norte Shopping recebe roupas, calçados, roupas de cama e toalhas na CVC e água mineral no Espaço Cidadania. Ambos os pontos estão localizados no piso L1.

Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista está com três pontos de arrecadação. Desde segunda-feira (6), estão sendo arrecadados roupas e calçados, roupa de cama (lençol e cobertor) e toalhas, além de água mineral e alimentos não perecíveis.

As doações podem ser realizadas na loja CVC Bela Vista, nas agências dos Correios e nos estúdios da Rádio Piatã.

Shopping Barra

O Shopping Barra está recebendo água mineral, materiais de higiene, roupas de cama e banho nos dois pontos de coleta localizados na Central de Relacionamento, no L1 Norte, e no Espaço Coworking, no Piso L4.

As doações podem ser feitas no horário de funcionamento do centro comercial: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 20h.

Shopping Itaigara

O ponto de coleta do Shopping Itaigara se concentra na Praça Central e pode ser acessado de segunda a sábado, das 9h às 20h. Todos os donativos serão entregues no check in da Azul Linhas Aéreas, no Aeroporto Internacional de Salvador, até dia 31 de maio.

O shopping está recebendo doações de água mineral, brinquedos, roupas, cobertores, travesseiros, produtos de cesta básica, materiais de higiene pessoal e ração para gatos e cachorros.

Shopping Paseo

O Shopping Paseo está com ponto de coleta para doações na loja Mavie, que fica térreo (loja 105), e pode ser acessado de segunda a sábado, das 9h às 20h; e aos domingos, das 13h às 19h.

O Shopping Paseo está ainda apoiando a Associação dos Moradores do Alto do Itaigara (AMAI), que está com uma equipe recolhendo os donativos nos condomínios do entorno. As doações são recebidas pelo Shopping Paseo, que realizará a entrega.

Shopping Paralela

O Shopping Paralela disponibiliza pontos de coleta de alimentos, água mineral, material de limpeza e higiene, no piso L2. O centro de compra não está recebendo roupas.

A Loja do Bahia no Shopping Paralela estará arrecadando água mineral, alimento não-perecível e material de limpeza e higiene em solidariedade ao povo gaúcho. A campanha do Esquadrão e do centro comercial é em parceria com a Chamada Solidária. A unidade não recebe roupas.

Shopping Piedade

O ponto de coleta do Shopping Piedade está localizado no Piso L2, próximo à portaria de acesso. Estão sendo arrecadados produtos de limpeza e higiene pessoal, água mineral, roupas de cama e banho em bom estado de conservação. As doações podem ser feitas de segunda-feira a sábado, das 9h às 20h.

Parque Shopping Bahia

O Parque Shopping Bahia, localizado em Lauro de Freitas, criou um ponto de arrecadação de doações no Piso L2, próximo às Lojas Americanas, e segue o horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22h.

No ponto de arrecadação, são aceitos água potável, alimentos não perecíveis, roupas e cobertores em bom estado, produtos de limpeza, produtos de higiene e ração para pets.

Boulevard Shopping Camaçari

O Boulevard Shopping Camaçari possui três pontos de arrecadação para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O primeiro deles é na CVC, que está recebendo roupas, calçados, lençóis, cobertores e toalhas

A loja Riachuelo está recebendo doação de mantas, travesseiros, almofadas, roupas íntimas novas, roupas de inverno, produtos de higiene pessoal, fraldas (infantis e geriátricas), água mineral, ração, vermífugos para pets e produtos de limpeza.

Já a Renner recebe água potável, cobertores, alimentos não perecíveis, lençóis, fronhas, toalhas de banho, materiais de higiene pessoal e limpeza, roupas íntimas, meias e roupas infantis.

Shopping Vitória Boulevard

O Shopping Vitória Boulevard está recebendo alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, roupas, calçados e agasalhos. As doações podem ser realizadas na praça de alimentação e no piso L1 do shopping.

Correios

A partir desta terça-feira (7), as agências dos Correios da Bahia começam a receber doações para as vítimas das chuvas que estão atingindo o Rio Grande do Sul.

A estatal está recebendo e transportando gratuitamente alimentos da cesta básica, material de higiene pessoal, material de limpeza seco, roupas de cama e de banho e ração para pet – sem custo aos doadores. Os Correios estão doando, ainda, itens de vestuário e utensílios domésticos aos atingidos pelas chuvas.

Mais informações podem ser obtidas pelo 0800 725 0100.

Loja do Bahia

A partir desta terça-feira a Loja do Bahia no Shopping Paralela estará arrecadando água mineral, alimento não-perecível e material de limpeza e higiene em solidariedade ao povo gaúcho. A campanha do Esquadrão e do centro comercial é em parceria com a Chamada Solidária. A unidade não recebe roupas.

ONG Seja Semente

A Seja Semente também publicou uma lista com diversos pontos de coleta em Salvador. São eles: Red Baloon, na Pituba, MDV Representações, no Caminho das Árvores, Beiju Mix Café, no Itaigara, Casa Kaiada, na Barra, FC BIKE, na Calçada e Net Car Estética Automotiva, em Stella Mares.

Os postos do Açaí também receberão as doações. Serão recebidos água mineral, cobertores, lençóis, olchões sem estrago, fraldas infantis e geriátricas, produtos de higiene, roupas de criança e adulto em bom estado, além de roupas íntimas.

Azul

A Azul está coordenando uma operação logística aérea e terrestre para levar as doações até as áreas atingidas. Para ajudar, basta ir até o aeroporto mais próximo, procurar o guichê da empresa e fazer a doação. Os itens aceitos serão: alimentos não perecíveis e cestas básicas (exceto óleo); Itens de higiene pessoal, fraldas descartáveis e absorventes; roupas de cama e banho e água mineral.

Unijorge

Recebendo doações de água mineral, cobertores, lençóis, colchões sem estrago, fraldas infantis e geriátricas, produtos de higiene, roupas de crianças e adultos em bom estado, roupas íntimas, o ponto de coleta fica na Unijorge Campus Paralela, no Açaí e Saúde.

Unime

A coleta será realizada na entrada da unidade do Shopping Paralela até a próxima quinta-feira (9). As doações poderão ser entregues entre 8h e 22h. Serão aceitas roupas, toalhas, lençóis, alimentos não perecíveis, cobertores e água mineral.

CVC

A CVC, em parceria com Azul, Gol, Latam e Jamef Transportes, está mobilizando esforços em prol das famílias afetadas pelas enchentes. A empresa está disponibilizando mais de mil lojas em todo Brasil para coleta de doações com o objetivo de auxiliar os desabrigados e mitigar os impactos da tragédia.

A entrega dos itens deverá ser realizada em uma das lojas CVC, uam delas, por exemplo, é no Shopping Bela Vista. As doações serão aceitas até 19 de maio. Mais detalhes podem ser conferidos no site da CVC.

CODESAL

A campanha recebe produtos de limpeza e água Crédito: Divulgação

A sede da Defesa Civil de Salvador (CODESAL) na Bonocô está recebendo doações para ajudar as famílias do Rio Grande do Sul pela campanha Ação Salvador Solidária.

Água mineral e produtos de limpeza, como água sanitária e detergente, podem ser entregues na CODESAL das 8h às 16h até o dia 15 de maio.

JAMEF TRANSPORTES

A transportadora recebe doações até o dia 17 de maio Crédito: Divulgação

Todas as unidades da Jamef Transportes estão recebendo doações de cestas básicas, não perecíveis, água mineral, leite em pó, kits de higiene, limpeza, roupas, calçados, cobertores, toalhas e lençóis até o dia 17/05.

Em Salvador, a transportadora fica localizada na BR 324 ao lado da Cervejaria Petrópolis, sentido Feira x Salvador, no bairro de Pirajá.