CONFIRA O QUE DOAR

Uneb lança campanha de arrecadação para vítimas das enchentes no RS

A Universidade do Estado da Bahia lançou a campanha Uneb Solidária – SOS Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (13) em todos os campi, na capital e no interior do estado. A iniciativa visa arrecadar donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As doações serão recebidas nos campi da universidade de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.