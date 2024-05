APOIO

Arena Fonte Nova receberá doações para o Rio Grande do Sul nesse domingo

Antes da partida Bahia x Bragantino, neste domingo (12), a Casa de Apostas Arena Fonte Nova vai continuar com a campanha em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, em parceria com o Esporte Clube Bahia e a Chamada Solidária. Serão disponibilizados pontos de coleta nos acessos ao estádio, para entrega de doações de torcedores.