MP-BA denuncia cinco suspeitos de matar cacique no sul da Bahia

Três estão presos e dois foragidos

Da Redação

Publicado em 23 de outubro de 2024 às 19:10

Cacique Lucas Santos de Oliveira, Pataxó Hã Hã Hãe Crédito: Reprodução

O Ministério Público da Bahia (MP-BA), abriu uma acusação contra cinco homens envolvidos no homicídio do cacique Lucas Santos de Oliveira, ocorrido em dezembro de 2023 no município de Pau Brasil, sul do estado. A denúncia foi recebida pela Vara Criminal de Camacã.

A pedido do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais do MPBA (Gaeco), também foi decretada a prisão preventiva dos denunciados Amatiry Fernandes Santos e Emerson Farias Fernandes, que estão foragidos, e Michael Cardoso de Oliveira, Sandoval Barros dos Santos e Fábio Santos Possidônio. O caso foi investigado pela Coordenação de Conflitos Fundiários (CCF), da Polícia Civil.

Motivação do crime

As investigações apontam que o homicídio foi planejado e executado pelo grupo que, em sua maioria, integra uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas no sul da Bahia. O crime teria sido ordenado de dentro do Presídio de Itabuna por Fábio Possidônio e cometido em represália pelo cacique ter colaborado com a Polícia denunciando o crime organizado e o narcotráfico na região do Território Caramuru Catarina Paraguaçu, segundo o MP.

A disputa pelo cargo de diretor do Colégio Estadual Gerson de Souza Melo Pataxó também contribuiu para que Lucas de Oliveira fosse considerado um desafeto dos traficantes. A liderança indígena foi contrária ao resultado da eleição para direção da unidade escolar, por supostas irregularidades no processo quanto às tradições indígenas. Por essa razão, ele foi apontado como o delator do tráfico à Polícia.

No dia 21 de dezembro de 2023, quando Lucas se deslocava da cidade para a Aldeia indígena Caramuru, ele foi interceptado por dois criminosos em uma estrada vicinal e assassinado pelas costas, com 15 disparos de arma de fogo.

