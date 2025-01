CARNAVAL 2025

MP emite recomendação sobre limite máximo de foliões em trios elétricos

Ministério Público solicitou informações à Saltur, Defesa Civil, Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), Comcar, produtoras, blocos e entidades carnavalescas

Tharsila Prates

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 21:07

Trio de Ivete pendeu à direita em 2024 Crédito: Reprodução X

O Ministério Público da Bahia expediu uma recomendação a órgãos públicos e privados para que eles observem a instrução técnica n°46/ 2024 do Corpo dos Bombeiros, que trata do limite máximo de pessoas em cima dos trios elétricos, para impedir a superlotação. O documento, de autoria do promotor Pablo Almeida, solicita informações sobre a fiscalização do cumprimento dessa instrução técnica e medidas para garantir a segurança dos foliões nos trios.

Os alvos da solicitação foram a Empresa Salvador Turismo (Saltur), Defesa Civil de Salvador (Codesal), Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), produtoras, blocos e entidades carnavalescas.

O promotor falou sobre a recomendação e esclareceu pontos específicos durante uma reunião realizada nesta terça-feira (21). O evento foi promovido pelo Corpo de Bombeiros e Ministério Público da Bahia com representantes dos equipamentos, de entidades carnavalescas, do Município de Salvador e Estado.

Medidas de segurança essenciais ao funcionamento de camarotes e trios que participarão do Carnaval de Salvador também foram abordadas no encontro de hoje (21).

Coordenadores do plantão do MP na festa, os promotores de Justiça Artur Ferrari e Audo Rodrigues frisaram que o objetivo das instruções e cobranças é estabelecer limites de segurança para a festa. “O MP está disposto a colaborar com todos, no sentido de que seja proporcionada a melhor festa para o folião”, disse Audo.

Notificações

No Carnaval do ano passado, ao menos oito trios foram notificados por excesso de pessoas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). Sobrepesos podem provocar danos estruturais, desequilibrar o caminhão e ameaçar os foliões ao redor. Por causa disso, o tema voltou a ser uma preocupação. Uma das ocorrências de superlotação em 2024 aconteceu na noite de 12 de fevereiro, no circuito Dodô. O trio Light, em que Ivete Sangalo desfilava com o bloco Coruja, estava próximo ao Morro do Gato quando pendeu à direita.

Ao perceber a situação, a cantora pediu ao motorista que ele parasse o trio. Os convidados, então, correram para o lado esquerdo. Só assim o veículo voltou ao eixo normal.