MP recomenda suspensão de concurso público de Mutuípe

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) recomendou a suspensão imediata de um concurso público que seria realizado no município de Mutuípe, no Vale do Jiquiriçá. A recomendação foi feita após o órgão encontrar indícios de irregularidades na forma de contratação da empresa responsável pela aplicação das provas. Cerca de 3 mil pessoas fizeram a inscrição para o exame.

Segundo o MP-BA, a suspensão deve durar até a conclusão da apuração das supostas irregularidades. De acordo com o promotor Thiago Fonseca, responsável pelo documento, o contrato com a empresa não poderia ser celebrado sem licitação, já que o valor arrecadado com as taxas de inscrição superaria R$ 59,9 mil, considerado o valor limite previsto em lei para dispensa de licitações.