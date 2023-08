MPT abre inquérito para apurar morte de pintor em Jardim Nova Esperança

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu nesta segunda-feira (14) inquérito civil para apurar a morte de um pintor que caiu do quarto andar de um edifício onde realizava serviço de pintura, no bairro Jardim Nova Esperança em Salvador, na última sexta-feira (11).



A vítima foi identificada como Leandro dos Santos de Jesus, de 31 anos. Segundo testemunhas, Leandro despencou enquanto fazia pintura da fachada do Condomínio Bandeirantes, que fica na Estrada Velha do Aeroporto. Ainda não há detalhes sobre o que causou a queda do trabalhador.