Crédito: Corpo de Bombeiros

O Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou procedimento nesta quarta-feira (21) para apurar a morte de um trabalhador e ferimentos em outros sete após um choque elétrico atingir o grupo de operários que trabalhava para a Prefeitura de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia.

Relatos locais apontam que os oito trabalhadores estavam assentando um poste para a decoração das festas juninas quando ele tocou a rede elétrica, provocando uma forte descarga de energia.

Segundo informações preliminares, os homens atingidos estavam a serviço da Jauá Construções Ltda., empresa contratada pela prefeitura de Senhor do Bonfim para instalação de iluminação pública ao longo da Avenida Itamaraty. Sem equipamentos de proteção e provavelmente sem capacitação para lidar com os riscos inerentes ao trabalho com corretes elétricas, os operários receberam uma forte descarga elétrica assim que o poste que estavam fixando tocou na fiação aérea do local.

Todo o grupo caiu imediatamente no chão, sendo que um deles, identificado como Tarcísio Domingos de Souza, 19 anos, morreu no local. Os demais foram socorridos para unidades de saúde. As demais vítimas são: Mikael Santos Oliveira, Marcos Vinícius Leal, João Víctor Santos, André Santos Santana e Genivaldo Souza.

O MPT deverá solicitar informações dos órgãos que atuam no caso, como Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e principalmente Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA), órgão de fiscalização que em casos de acidentes de trabalho fatais realiza perícia para verificar o cumprimento das normas regulamentadores de saúde e segurança do trabalho específicas para este tipo de atividade econômica. O inquérito tem prazo inicial de 90 dias, podendo ser prorrogado.

A Neoenergia Coelba informou que as vítimas levaram o choque após um serviço de instalação de postes exclusivos de iluminação pública, que não fazem parte da operação da empresa. Segundo testemunhas, as vítimas eram trabalhadores terceirizados à serviço da Prefeitura de Senhor do Bonfim.

Profissionais da Coelba foram encaminhados ao local e verificaram que a rede elétrica está integra. Ainda de acordo com a distribuidora, nenhum profissional da empresa estava envolvido no serviço.