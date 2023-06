Uma pessoa morre e duas ficam em estado grave após choque elétrico na BA

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram em estado grave após uma descarga elétrica na tarde desta terça-feira (20), em Senhor do Bonfim, no norte do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao todo, seis pessoas foram eletrocutadas. Três já estão fora de perigo.



O acidente aconteceu, por volta das 16h, na Avenida do Contorno, no bairro Itamaraty, em frente à sede da Embasa. A descarga foi provocada por conta da aproximação indevida de uma estrutura metálica com a fiação.