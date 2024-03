CAMAÇARI

MPT abre inquérito para investigar morte de operário soterrado no Polo

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu, nesta terça-feira (19) inquérito civil para investigar as responsabilidades trabalhistas sobre o acidente ocorrido durante a demolição de um galpão , na segunda-feira (18), no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

A entidade informou que deverá contar com o apoio dos órgãos que atuam no caso, como Departamento de Polícia Técnica, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Médico-Legal e principalmente a Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA), órgão de fiscalização que em casos de acidentes fatais em ambientes de trabalho realiza perícia para verificar o cumprimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho específicas para cada tipo de atividade.