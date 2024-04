SOTERRADO

MPT abre investigação para apurar morte de garimpeiro em Pindobaçu

Causa ainda não foi definida

Publicado em 5 de abril de 2024 às 16:05

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu nesta sexta-feira (05) uma investigação para apurar o acidente que provocou a morte de um trabalhador em Pindobaçu, município baiano a cerca de 387 km de Salvador.

O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira (04), mas a remoção do corpo só ocorreu na manhã de hoje. A vítima foi identificada como Cleiton Oliveira de Souza, de 51 anos. Ele estava no subsolo quando houve um desabamento e foi soterrado. Outros trabalhadores também foram soterrados, mas conseguiram sair do local.

O Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal foram acionados para prestar socorro, mas tiveram dificuldade para realizar o resgate devido ao difícil acesso ao local. Foi necessário o auxílio dos garimpeiros para conseguir a remoção do corpo da vítima, que foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Senhor do Bonfim, cidade que fica a cerca de 40 km de Pindobaçu. Não há informações do que pode ter provocado o acidente.