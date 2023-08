MPT e PRF montam esquema de combate ao trabalho escravo na BA

Representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se reuniram nesta quinta-feira (10) para debaterem a criação de um fluxo de informações e procedimentos para facilitar as ações de combate ao trabalho escravo na Bahia.



Também foram debatidas estratégias para o enfrentamento do tráfico de pessoas. Os procuradores do MPT Carolina Ribeiro e Ilan Fonseca, foram recebidos na sede da PRF no estado pelo superintendente Vagner Gomes e pelo chefe do Serviço de Operações da PRF na Bahia, Althemar Ramos Brandão.