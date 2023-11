MPT investiga morte de funcionário de motel em Itapuã

O Ministério Público do Trabalho (MPT) investiga a morte de Genivaldo de Andrade Lima, de 56 anos, após um possível acidente de trabalho no motel Álibi, em Itapuã.



Genivaldo morreu no dia 8 de novembro após cair do telhado do estabelecimento que trabalhava. A apuração pelo MPT terá como base relatórios da Polícia Civil e da Superintendência Regional do Trabalho. Por fim, poderão ser solicitadas informações ao empregador.



Além da perícia, também deverá ser verificado o vínculo de trabalho da vítima com o empregador, se havia treinamento específico para a atividade e se ele dispunha de dispositivos de segurança, tanto individuais como coletivos e ambientais.